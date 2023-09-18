Британская разведка: РФ перекинула под Роботино элитных десантников как пехоту

В течение последних двух недель Россия, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию, которая понесла тяжелые потери, дополнительными Воздушно-десантными подразделениями (ВДВ) на Ореховском направлении. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в понедельник, сообщает Европейская правда.

В общем по меньшей мере пять полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий, вероятно, сейчас сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Роботино.

В полном составе эта группировка должна насчитывать около 10 000 элитных десантников. Однако почти эти все подразделения, скорее всего, значительно недоукомплектованы, отметили британские аналитики.

Руководство ВДВ, скорее всего, сочтет текущую ситуацию крайне неудовлетворительной.

На протяжении всей войны российское командование пыталось восстановить Воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. Под Роботиным десантников используют как пехоту для усиления перегруженных сухопутных войск.