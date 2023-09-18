Monobank приобрел сервис по бронированию столиков в ресторанах

Украинский необанк monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях — TakeUsEat.﻿ Об этом рассказал сооснователь банка Олег Гороховский, сообщает Новое время.

TakeUsEat станет частью экосистемы expirenza by mono, которая дает ресторанам один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки. По словам Гороховского, впридачу к существующим услугам теперь посетители ресторанов получат удобное бронирование столиков, а сами заведения — больше полезной аналитики.

Также он добавил, что сервис expirenza by mono подключили уже более 1100 заведений.

Сервис TakeUsEat в 2020 году основали Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева, он начинался как студенческое хобби.

Напомним, что monobank купил платформу Expirenza осенью 2021 года. Сервис объединил в себе оплату в ресторанах от monobank с сервисами expirenza.