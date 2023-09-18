Игнат о ночной атаке: РФ использовала беспрецедентное количество авиации

Россия в атаку Украины в ночь на 18 сентября использовала беспрецедентное количество авиации. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Укринформ.

"Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации. Несколько десятков бортов нетипично, именно в ночное время, находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, которые фактически атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами и "Шахедами". Активность авиации была высокой" , – заявил Игнат.

При этом он отметил, что Украине следует наращивать не только ударные БПЛА, но и противовоздушную оборону. В частности, Украине нужны самолеты F-16, которые не уступали бы по тактико-техническим характеристикам российской авиации.