ЕС призовет к реформе Совбеза на Генассамблее ООН – Боррель

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил о желании Евросоюза приобщиться к реформе Редбеза ООН, сообщает Европейская правда.

По его словам, ЕС хочет не только сохранить ООН и многостороннюю систему, но и модернизировать и укрепить мировой порядок, основанный на правилах, основанных на ценностях Всеобщей декларации прав человека.

Он отметил, что своей агрессивной войной против Украины Россия – ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН – растоптала Устав организации.

Как отмечает Боррель, РФ препятствует выполнению Советом Безопасности своей роли не только в Украине, но и в других местах, тем самым ставя под угрозу доверие ко всей системе ООН.