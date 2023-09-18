В Болгарии недалеко от границы с Румынией нашли беспилотник со взрывчаткой

Ночью 18 сентября на черноморском побережье болгарского поселка Тюленево был обнаружен беспилотник с, вероятно, взрывчаткой. В Минобороны страны заявили, что направили на место спецназовцев для проверки объекта, сообщает Лига.net.

Тюленево – населенный пункт страны-члена НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией, на территорию которой уже неоднократно падали российские "шахеды" и их обломки.

По данным болгарских СМИ, о падении беспилотника правоохранителям сообщили местные жители.

Журналисты издания Nova.bg со ссылкой на очевидцев писали, что длина дрона составляла от 3-3,5 метра. К дрону был прикреплен контейнер со взрывчаткой, утверждало издание.