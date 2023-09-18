В Беларуси заявили о возможности использования российского ядерного оружия

В Совбезе Беларуси заявили, что оппонентам режима Лукашенко не стоит проверять, умеют ли белорусы применять ядерное оружие на практике. Об этом сказал первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко, сообщает Европейская правда.

"Прежде всего хотел бы уберечь от тех безумных мыслей и безумных идей проверить на практике, умеют ли белорусы применять это оружие" , – сказал Муравейко в эфире телеканала СТВ.

Он подчеркнул, что, получив от Российской Федерации ядерные боеприпасы, белорусские специалисты прошли в России полный цикл подготовки, отработали комплекс мероприятий на тренажерах и реальных объектах, прошли контрольный срез и допуск, получив соответствующую возможность применять это оружие.

"У нас есть дух, воля и готовность в случае необходимости всеми средствами защищать нашу страну" , – добавил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.

Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В следующем месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

А в конце июня самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.