РФ заблокировала вывод за границу $18 млрд доходов западных компаний – FT

Западные компании, продолжающие работать в России, не могут вывести из страны миллиарды долларов своей прибыли. Об этом пишет Financial Times, сообщает Лига.Бизнес.

По подсчетам Киевской школы экономики, речь идет не менее чем о $18 млрд по итогам 2022 года.

"Десятки миллиардов долларов в долларовом эквиваленте застряли в России. И нет способа их вывести" , – привел собственную оценку гендиректор одной из компаний.

Самую большую прибыль в России среди компаний из стран, которые режим Путина считает недружественными, получил австрийский банк Raiffeisen; он отчитался о $2 млрд. Американские группы Philip Morris и PepsiCo заработали $775 млн и $718 млн соответственно. Шведская группа Scania получила в 2022 году $621 млн, но с тех пор ушла из страны.

Чтобы обойти запрет, некоторые компании идут на нестандартные шаги. К примеру, российская "дочка" Mars, выплатила дивиденды материнской группе путем зачисления в погашение долга.

Один из собеседников сказал FT, что вывод дивидендов из России стал таким же сложным, как и продажа бизнеса.

"Разрешение на распределение дивидендов уже давно стало своеобразным поощрением за хорошее поведение, предусматривающее четкую позицию, что вы хотите остаться в России. Один из моих клиентов отчаялся получить оттуда любые дивиденды и просто списал все" , – рассказал он.

Вывод дивидендов стал сложной задачей даже для компаний из так называемых "дружественных" России стран, таких как Индия.