Буданов о победе в войне: Парада ВСУ в Москве не будет

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Economist, что война не закончится парадом победы ВСУ в Москве, но и России не стоит надеяться на такое мероприятие в Киеве, сообщает Лига.net.

Глава ГУР рассказал, что не надеется на то, что Россия когда-нибудь капитулирует по своей воле.

По его словам, война была постоянной для страны-агрессора на протяжении всей ее истории.

Учитывая это, добавил Буданов, не может быть никакой дискуссии о прекращении огня или мире, пока украинские военные не установили собственные "факты на местах".