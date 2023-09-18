Шуфрича уволят с должности главы комитета по свободе слова

Верховная Рада на этой неделе уволит подозреваемого в госизмене народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по вопросам свободы слова. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Новое время.

"Ждем постановление на сайте (хотя там уже есть несколько с прошлой сессии)" , — добавил Железняк.

Планы уволить Шуфрича подтвердил также нардеп Алексей Гончаренко.

Шуфрич получил﻿ подозрение в госизмене 15 сентября. По данным СБУ, он работал на бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Сивковича, который сбежал в Москву в 2014 году. Шуфрич систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство является "искусственным образованием", утверждал, якобы у Украины и России "единая история", а украинцы и русские — "один народ".

Во время обысков у нардепа правоохранители нашли георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ и прочее.

Печерский райсуд 15 сентября отправил﻿ Шуфрича под арест на два месяца без права внесения залога.