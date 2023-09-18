РФ в течение суток атаковала 11 областей – сводки ОВА

Российская Федерация за минувшие сутки атаковала 11 областей Украины, есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 18 сентября, сообщает Укринформ.

В Хмельницкой области сегодня утром во время воздушной тревоги были слышны взрывы - работали силы ПВО. В результате сбития ракет на территории производственного предприятия упали обломки и произошли два взрыва. Пожар ликвидирован. Кроме того, обломками поврежден железнодорожный путь. Начаты восстановительные работы. По предварительным данным, без пострадавших.

В Черниговской области в сутки произошло шесть обстрелов. Враг обстреливал Новгород-Северский район из минометов, артиллерии, зафиксированы два случая применения дронов-камикадзе (коптерного типа). О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные о последствиях уточняются.

В Сумской области ночью россияне совершили артиллерийский обстрел Краснопольской общины. Зафиксировано три взрыва. Вчера в течение дня россияне совершили 34 обстрела пограничья. Зафиксировано 179 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Новослободская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Юнаковская, Эсманская, Ворожбянская, Зноб-Новгородская общины.

Великописаревскую общину россияне обстреляли из артиллерии, зафиксировано 18 взрывов. В результате одного из обстрелов один житель общины погиб, еще один житель был ранен, его госпитализировали в медицинское учреждение. Также враг обстрелял Ворожбянскую общину из артиллерии, зафиксировано 9 взрывов.

При обстреле ранения получил местный житель. Также в результате обстрела повреждены четыре частных жилых дома, два магазина, газопровод бытового уличного газоснабжения, ЛЭП. Повреждены зерносушку и элеватор на территории агропредприятия.

В Днепропетровской области этой ночью агрессор продолжил атаковать Никопольский район - зафиксировано четыре обстрела. Из тяжелой артиллерии враг бил по Никополю, Мировской и Марганецкой общинам.

Повреждено коммунальное предприятие. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, шесть – повреждены. Также поверждены пять частных домов, солнечные панели. Другие последствия атак уточняются. Под утро над областью сбили две крылатые ракеты.

В Запорожской области за минувшие сутки враг нанес 90 ударов по 21 населенному пункту. Артиллерийские обстрелы пришлись по территории Железнодорожного, Роботиного, Новоандреевки, Ольговского, Малой Токмачки, Темировки, Полтавки, Каменского, Плавней, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Зафиксировано четыре авиаудара по Орехову, семь БПЛА-атак по Малиновке, Белогорью, Каменскому, Малым Щербакам и Пятихаткам, шесть РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Новодаровки и Малых Щербаков.

В результате артудара по Малой Токмачке ранен 31-летний мужчина. Его доставили в лечебное учреждение. Поступило восемь сообщений о разрушении жилых домов и имущества граждан.

В Харьковской области вчера враг обстрелял село Петропавловка Купянского района, в результате чего поврежден грузовой кран ГСЧС. В результате обстрела с. Подолы Купянского района поврежден дом. Без пострадавших. В результате обстрела Купянска повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар. Пострадавших и погибших нет.

Россияне также обстреляли Волчанск Чугуевского района, повреждены дом и хозяйственное сооружение.

В Луганской области авиационный удар понес село Надежда Сватовского района. Артиллерия врага была направлена преимущественно на Белогоровку и Невское. В Невском зафиксировано 56 взрывов. За сутки враг совершил 145 обстрелов, выпустив 539 снарядов.

В Донецкой области россияне совершили 11 обстрелов. Зафиксированы авиаудары «КАБ-250», обстрелы из РСЗО «Смерч», «Град», артиллерии. Под огнем россиян находились восемь населенных пунктов: Авдеевка, пгт Курдюмовка, пгт Очеретино, с.Комар, с.Новоукраинка, с.Ласточкино, с.Дылиевка, Курахово. Повреждены 18 частных жилых домов, ЛЭП, две хозяйственные постройки, гражданский автомобиль. За сутки по области один человек погиб, четверо ранены.

Николаевскую область враг атаковал ночью БПЛА типа Shahed-136/131, пострадала Снигиревская община. Обломки сбитого дрона повлекли за собой пожар двухэтажного неэксплуатируемого здания, которое было оперативно ликвидировано. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет.

Вчера днем в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета, выпущенная враждебным Су-35 из акватории Черного моря.

Вчера также враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Одесскую область враг атаковал сегодня ночью ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожены ПВО. Подробная информация уточняется.

В Херсонской области в результате вражеских обстрелов сегодня ночью погибли и пострадали. В результате удара по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один получил травмы, ему оказана помощь на месте.

В Кизомысе Белозерской общины было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Под огнем была и Ольга Бериславского района. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована.

За сутки по области агрессор совершил 92 обстрела, из них пять - по Херсону.

Вчера днем захватчики обстреляли Садово. Травму спины в результате обстрела получил правоохранитель, в больнице ему оказали необходимую помощь.

Вчера захватчики устроили по Томиной Балке Белозерской общины. Под огонь во своем дворе попал мужчина 1954 года рождения. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

В селе Максим Бериславского района тракторист в поле наехал на российскую мину. Из-за многочисленных травм дорогой в больницу мужчина скончался. Также в состоянии средней тяжести госпитализирован 26-летний мужчина.