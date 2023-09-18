Кабмин уволил всех заместителей министра обороны
Кабинет министров Украины сегодня уволил всех заместителей министра обороны.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Речь идет об увольнении:
- Владимира Гаврилова;
- Ростислава Замлинского;
- Анны Маляр;
- Дениса Шарапова.
Также правительство уволило Андрея Шевченко, который был заместителем по евроинтеграции и Виталия Дейнегу, который занимался вопросами цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Вместе с заместителями Кабмин уволил государственного секретаря Минобороны Константина Ващенко.