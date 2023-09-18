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Кабмин уволил всех заместителей министра обороны

Кабмин уволил всех заместителей министра обороны
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Кабинет министров Украины сегодня уволил всех заместителей министра обороны.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Речь идет об увольнении:

  • Владимира Гаврилова;
  • Ростислава Замлинского;
  • Анны Маляр;
  • Дениса Шарапова.

Также правительство уволило Андрея Шевченко, который был заместителем по евроинтеграции и Виталия Дейнегу, который занимался вопросами цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Вместе с заместителями Кабмин уволил государственного секретаря Минобороны Константина Ващенко.

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