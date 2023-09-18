Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ: Много смертей за малую территорию

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что во время контрнаступления Украины теряется много жизней ради незначительных территориальных достижений, сообщает Украинская правда.

Американский экономист Дэвид Сакс опубликовал в соцсети Х карту боевых действий в Украине с цитатой о том, что "территориальные достижения Украины в результате их хваленого контрнаступления настолько мизерные, что их едва можно увидеть на карте".

Маск в комментарии написал: "Так много смертей за так мало" (So much death for so little).

Ранее Маск уже призвал к "перемирию" Украины со страной-агрессором, аргументируя тем, что "с каждым днем все больше украинских и российских молодых людей гибнут за то, чтобы получить или потерять небольшие куски земли, границы которой почти не меняются".