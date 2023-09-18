Зеленский: Я знаю, где ВСУ собираются мощно прорвать линию обороны РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, где именно на фронте Силы обороны Украины намерены прорвать оборонные линии российских оккупантов, но не станет об этом распространяться в СМИ. Об этом он сказал в эфире программы "60 Minutes" на американском канале CBS, сообщает Лига.net.
По его словам, некоторые, в том числе среди союзников, слабо понимают, "что такое идти вперед там, где около 200 000 военных россиян – это на востоке".
"Да, все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим. Нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен. И я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу этого сказать, не хочу делиться информационно, извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать – и мощно прорвать", – сказал Зеленский.
По словам главы государства, сейчас "очень важно" не дать России нарастить производство ракет и построить еще заводы по производству дронов.
Он посетовал, что союзники и партнеры "не услышали меня в прошлом году", когда речь шла о том же, и фактически дали оккупантам полугодичную паузу на восстановление производства и подготовку.