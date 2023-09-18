Зеленский: РФ может снова начать угрожать ядерным оружием

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин может снова начать пугать ядерным оружием − он для этого выберет холодное время года, когда дорогие энергоносители и когда люди в целом имеют немного депрессивные настроения, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в интервью CBS.

"Я считаю, что он будет пугать. Я считаю, что у него ничего не остается в его ассортименте оружия. Он уничтожал людей, пытал, перекрывал Черное море, запугивал, оккупировал атомную станцию, Каховская наша дамба была разрушена − он все использовал, разные шаги.

И у него не так много есть, чем может он запугивать. Он постоянно немного подогревал тему применения ядерного оружия, поэтому я считаю, что это следующий шаг, что он будет запугивать людей" , – сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, Путин ждет электорального времени в США, потому что тогда, по мнению агрессора, Штаты не будут такими стабильными. Также он будет ждать зимы, "когда все общества депрессируют, потому что есть энергетика, дорогая стоимость энергетики и т.д.".

"И зимой всегда есть депрессия у людей, это факт. И он будет искать эту нестабильную ситуацию в Европе и в США, и будет подливать информационно риски применения ядерного оружия с его стороны. Он будет запугивать", − сказал украинский президент.

Он считает, что такие заявления из уст Путина могут начать звучать с начала отопительного сезона и в течение зимы.