Буданов об опасности долгой войны: РФ опирается на себя, мы – на Запад

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что длительная война опасна для Украины, так как она зависит от поддержки союзников. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist, сообщает Лига.net.

По его словам, Украина рискует истощить собственные ресурсы из-за войны на истощение.

"Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит от самой себя. Таким образом, длительная война опасна для Украины, поскольку она истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных сторонников" , — заявил Буданов.

Одновременно он отверг утверждения о том, что Запад может вскоре прекратить или урезать военную помощь Украине.