На Лимано-Купянском направлении относительное затишье – спикер ВСУ

На Лимано-Купянском направлении фронта наблюдают некоторое затишье. На данный момент там не фиксируют боевых столкновений между украинскими и российскими военными. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"В частности, мы видим перекидывание на Лимано-Купянском направлении 25-й армии. Сейчас там происходит некоторое затишье, в том плане, что там не происходит непосредственных боевых столкновений. Противник сейчас больше делает акцент на артиллерию" , - сказал он.

При этом спикер сообщил, что на этом направлении россияне 464 раза обстреляли украинские позиции и 13 раз использовали авиацию.