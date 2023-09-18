На Лимано-Купянском направлении относительное затишье – спикер ВСУ
На Лимано-Купянском направлении фронта наблюдают некоторое затишье. На данный момент там не фиксируют боевых столкновений между украинскими и российскими военными. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.
"В частности, мы видим перекидывание на Лимано-Купянском направлении 25-й армии. Сейчас там происходит некоторое затишье, в том плане, что там не происходит непосредственных боевых столкновений. Противник сейчас больше делает акцент на артиллерию", - сказал он.
При этом спикер сообщил, что на этом направлении россияне 464 раза обстреляли украинские позиции и 13 раз использовали авиацию.
"Однако к боевым столкновениям он (противник - ред.) не переходит после того, как изрядно получил на орехи от наших Сил обороны на этом направлении, в частности под Новоегоровкой и другими населенными пунктами на этом направлении", - добавил Евлаш.