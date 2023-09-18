В ЕС ожидают выводы Еврокомиссии по законности запрета агроимпорта

Министры по вопросам сельского хозяйства, которые проводят формальную встречу в Брюсселе, выслушают позицию Еврокомиссии относительно решения определенных стран-членов ЕС ограничить импорт украинского зерна на свои рынки, но, по мнению Испанского председательства в ЕС, такие действия со стороны этих государств противоправны, сообщает Укринформ.

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС заявил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас Пучадес.

"Если любая страна, - я не говорю сейчас ни о какой стране, - но если любая страна-член ЕС применяет единоличные действия и ограничивает доступ к единому рынку, это мне кажется вне закона. Но это Европейская комиссия должна делать выводы" , - сказал испанский министр.

Он отметил, что странам ЕС, рассматривая эту ситуацию, следует руководствоваться по крайней мере четырьмя ключевыми принципами, первым из которых является поддержка и солидарность с Украиной и украинским народом, поскольку речь идет не только о поступлении в бюджет Украины, но и о глобальной продовольственной безопасности.

Второй принцип – это осуждение действий России, вышедшей из Черноморского зернового соглашения и продолжающего военные атаки против Одессы и других украинских портов, чтобы прервать экспорт украинского зерна. Именно действия России, по словам министра, являются причиной проблем, с которыми сталкиваются Европа и весь мир.

Третий принцип – это поддержка усилий Европейской комиссии, которая осуществляет "хорошую работу", чтобы посредством "коридоров солидарности" и при содействии стран-членов ЕС найти альтернативные пути для транспортировки украинского зерна на мировой рынок, подчеркнул он.

Чиновник отметил, что четвертый принцип - это соблюдение единства ЕС и обеспечение прозрачности и координации усилий стран-членов на Едином рынке.

"В пятницу мы имели коммюнике от Европейской комиссии, где было сказано, что во время встречи (Координационной – ред.) платформы с участием Украины и пяти стран, которых это касается, мы согласились не продолжать блокирование экспорта в пять стран-членов, и одновременно сохранить перевозку украинского зерна, с учетом намерения Украины принять меры, если они будут необходимы, для предотвращения повторного эффекта для этих пяти стран" , - напомнил министр.

Он отметил, что введение единоличных действий со стороны некоторых стран ЕС является "серьезной проблемой".

"Мы не должны терять фокус внимания. Этот фокус – Украина, ее поддержка, попытка сдержать преступную и неоправданную агрессию России против Украины. Мы должны быть очень четкими в том, что касается продовольственной безопасности и экспорта из Украины, мы должны помочь им в его доставке, потому что нам это нужно. Это нужно не только для ЕС, но и для остального мира" , - добавил Луис Планас Пучадес.

Как заявила перед началом Совета министров ЕС глава министерства сельского хозяйства и лесов Финляндии Сари Эсаях, вопрос экспорта зерна из Украины в пять соседних стран-членов ЕС должен решаться в духе солидарности, по правилам рынка ЕС и с соблюдением норм международного права в сфере торговли.

"Мы сегодня обсудим вопросы, касающиеся сельскохозяйственной торговли… Мы также обсудим украинский зерновой экспорт. Очень важно, чтобы эти "коридоры солидарности" оставались открытыми. Я понимаю, что есть вызовы в соседних странах, но мы должны решать такие вызовы путем, когда мы уважаем правила внутреннего рынка и международные правила торговли" , - отметила представитель правительства Финляндии.

Она подчеркнула, что для решения украинского зернового вопроса следует всегда видеть более широкую картину, поскольку украинский зерновой экспорт очень важен для всего мира. Речь идет о глобальной продовольственной безопасности, а также о том, что эти поступления очень важны для Украины, которая подвергается агрессивной атаке со стороны России.