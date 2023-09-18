Заместители министра обороны написали заявления по просьбе Умерова – СМИ

Заместители министра обороны, работавшие при предыдущем главе Алексее Резникове, написали заявления на увольнение после просьбы от Рустема Умерова, сообщает Украинская правда.

Высокопоставленные источники в правительстве, говорят, что все заместители написали заявления на увольнение добровольно после просьбы нового министра Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся.

В настоящее время продолжаются консультации по кандидатам в заместители министра обороны.

Источник, приближенный к Минобороне, отметил, что "идет полное обновление".

Напомним, сегодня Кабмин уволил всех заместителей министра обороны.