Белый дом: Поддержка помощи Украине в Конгрессе остается сильной

В Белом доме уверены, что в Конгрессе США сохраняется высокий уровень поддержки продолжения помощи Украине. Об этом в интервью The Telegraph сказал координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

Кирби отверг опасения, что финансирование может быть сокращено, настаивая на том, что поддержка со стороны конгрессменов по финансированию обороны Украины "остается очень и очень сильной".

"Небольшая группа очень громких, очень правых республиканцев в Палате представителей продолжает сопротивляться дополнительной поддержке Украины, но президент уверен, что поддержка, которую мы получаем от руководства обеих палат, остается высокой" , – сказал он.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность в том, что и Республиканская, и Демократическая партии в Конгрессе США поддерживают продолжение поддержки Украины, несмотря на обещания некоторых республиканцев заблокировать дальнейшую помощь.

В то же время он признал, что "есть разница между этим Конгрессом и прошлогодним".