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В РФ заявили об атаке беспилотника на нефтебазу в Рязанской области

В РФ заявили об атаке беспилотника на нефтебазу в Рязанской области
Фото: скриншот

В России заявили, что неизвестный беспилотник пытался атаковать нефтебазу "Роснефти" в Рязанской области, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как пишут российские Telegram-каналы, атака произошла в полпятого утра 17 сентября на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании в Железнодорожном районе.

Беспилотник якобы попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Но дрон, как утверждают, лишь оставил "небольшую вмятину" на резервуаре.

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