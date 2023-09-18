В РФ заявили об атаке беспилотника на нефтебазу в Рязанской области
В России заявили, что неизвестный беспилотник пытался атаковать нефтебазу "Роснефти" в Рязанской области, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Как пишут российские Telegram-каналы, атака произошла в полпятого утра 17 сентября на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании в Железнодорожном районе.
Беспилотник якобы попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Но дрон, как утверждают, лишь оставил "небольшую вмятину" на резервуаре.