В Украине хотят внедрить польскую модель налогообложения ФЛП

Украина может перейти на ту же систему налогообложения физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которая действует в Польше. Об этом сообщил нардеп, глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, сообщает Новини.Live.

"Часто мы слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран, мы взяли за образец польскую модель, которая является для нас наиболее близкой. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине" , - сказал Гетманцев.

Как отметил нардеп, польская модель налогообложения ФЛП предусматривает больший лимит по операциям - 2 млн евро, тогда как в Украине лимит составляет 7,8 млн гривен.

Вместе с этим, разные виды деятельности облагаются разными ставками налога. К примеру, торговля облагается налогом в 3%. Налоги на услуги составляют от 12 до 20%.