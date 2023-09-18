В Украине хотят внедрить польскую модель налогообложения ФЛП
Украина может перейти на ту же систему налогообложения физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которая действует в Польше. Об этом сообщил нардеп, глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, сообщает Новини.Live.
"Часто мы слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран, мы взяли за образец польскую модель, которая является для нас наиболее близкой. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине", - сказал Гетманцев.
Как отметил нардеп, польская модель налогообложения ФЛП предусматривает больший лимит по операциям - 2 млн евро, тогда как в Украине лимит составляет 7,8 млн гривен.
Вместе с этим, разные виды деятельности облагаются разными ставками налога. К примеру, торговля облагается налогом в 3%. Налоги на услуги составляют от 12 до 20%.
"Сейчас Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривают модель налогообложения, которая была бы цивилизованной, простой, прозрачной, понятной и позволяла поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как играют с налогами крупные предприятия", - добавил депутат.