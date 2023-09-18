Украина рассчитывает на 5,4 млрд долларов от МВФ в 2024 году – проект бюджета

Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Транши Международного валютного фонда составят 5,4 млрд долларов.﻿ Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год (№10000), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Всего государственные заимствования составят 2,134 трлн гривен, из которых внешние - 1,712 трлн гривен, прогнозная средневзвешенная процентная ставка по которым составляет около 5,5%. Внутренние заимствования составят 422 млрд гривен, средняя ставка 19,0%.

Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны по отношению к доллару в бюджете зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар. То есть Украина рассчитывает на получение помощи 41,4 млрд долларов, из которой: