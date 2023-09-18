Импорт агропродукции из Украины: ЕС настаивает на компромиссном решении

В Еврокомиссии заявили, что в понедельник после обеда Украина должна представить шаги для введения контроля за своим агроэкспортом, поскольку считают, что компромиссный вариант решения агроспора, который ЕК предложила, будет действовать несмотря на решение Польши, Венгрии и Словакии, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер в понедельник в Брюсселе.

Пресс-секретарь отказалась комментировать односторонние запреты, которые ввели три страны – Польша, Венгрия и Словакия – на ввоз украинской агропродукции несмотря на то, что был достигнут компромиссный вариант относительно украинской продукции.

"Относительно объявлений, которые мы слышали на выходных, на этом этапе мы не можем комментировать, мы до сих пор анализируем меры (Польши, Венгрии и Словакии. – Ред.)" , – сказала пресс-секретарь.

Феррер напомнила, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, а не стран-членов, поэтому сейчас Еврокомиссия должна оценить введенные меры, чтобы решить, какими будут следующие шаги.

Она еще раз подтвердила, что ограничения на ввоз в ЕС некоторых видов украинской продукции, которые действовали до 15 сентября, больше не нужны. Феррер также отказалась отвечать на все вопросы прессы относительно потенциального иска Украины против трех стран ЕС.

"Договоренность, которая у нас есть с Украиной сейчас, это то, что они введут систему для контроля экспорта в следующие 30 дней, но также (что они) готовы с 16 сентября, то есть с субботы, к некоторым конкретным действиям, чтобы гарантировать, что не будет роста экспорта этих продуктов в ЕС.

У нас будет еще одна встреча координационной платформы в этот вечер, на которой мы обсудим это, и где Украина представит меры, которые она ввела, и план действий" , – сказала пресс-секретарь.