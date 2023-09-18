В Минске заявили о готовности провести с Польшей военные учения

В Беларуси ориентировочно с 20 по 26 сентября пройдут масштабные военные учения. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко, сообщает Zerkalo.

"В них принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, привлекается территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение" , — сообщил Муравейко.

В Совбезе заявили о готовности провести совместные военные учения с Польшей.

"Если поляки готовы провести с нами учения, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы сможем отработать совместно" , — заявил Муравейко.

Он отметил, что "вопросы для возможной отработки лежат на поверхности: противовоздушная оборона в рамках охраны совместной границы, пограничная безопасность, противодействие трансграничным угрозам, связанным с биологическими и иными чрезвычайными ситуациями".