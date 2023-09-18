В Европе начал активно развиваться новый штамм коронавируса: что известно

В Европе начал активно развиваться новый и сильно мутированный вариант коронавируса, известный как BA.2.86 и названный Пиролой, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили представители европейских органов здравоохранения со ссылкой на Bloomberg.

Штамм Пирола является подштаммом известного Омикрона и характеризуется более 30 мутациями.

В начале сентября в Европе возник новый всплеск Covid-19. По информации, полученной от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), основные его причины – сезон отпусков и путешествий, а также ослабление иммунной защиты среди населения.

Американский эпидемиолог Денис Нэш указал, что пока детали о новом варианте коронавируса не известны, но есть опасения, что этот штамм может обходить иммунитет и увеличить уровень заражения.

Также Пирол может вызвать более тяжелые симптомы, чем предыдущие варианты вируса.

По данным международных организаций здравоохранения, в этом варианте коронавируса зафиксирован высокий уровень мутаций, влияющих на его белковую структуру. Это может означать, что существующие вакцины будут менее эффективны в борьбе с Пиролой.

ВОЗ уже внесла Пирола в категорию наблюдаемых штаммов.

Среди симптомов вируса Пирола повышенная температура тела, кашель, лихорадка, потеря вкуса или обоняния. Однако могут проявляться другие симптомы, поэтому следует быть внимательными и обращаться за медицинской помощью при малейших подозрениях на заражение.

В настоящее время штамм Пирола уже зафиксирован в США, Израиле, Канаде, Дании, Великобритании, Южной Африке, Швеции, Норвегии, Швейцарии и Таиланде.