ANSA: Министры иностранных дел ЕС встретятся в Киеве в начале октября

Итальянское информагентство ANSA со ссылкой на три разных источника утверждает, что Европейский Союз готовится провести встречу министров иностранных дел государств-членов в Киеве, сообщает Европейская правда.

По данным ANSA, следующее заседание Совета Европейского Союза по иностранным делам, скорее всего, состоится в Киеве "в начале октября".

Целью встречи, как утверждают источники агентства, является продолжение пути "политической интеграции", а также демонстрация поддержки ЕС на критическом для Украины этапе полномасштабного вторжения.

В Брюсселе также хотят подвести итоги по некоторым важным вопросам, таким как увеличение военной помощи и дальнейшее ужесточение санкций, в частности относительно их обхода Россией в высокотехнологичном секторе.

Напомним, что в феврале этого года параллельно с саммитом Украина-ЕС в Киеве состоялось первое в истории совместное выездное заседание европейских комиссаров и украинского правительства.