СМИ: Пять стран ЕС отвергли план Украины по ограничению экспорта агропродукции

Пять государств-членов Европейского Союза в понедельник отвергли подготовленный Украиной план по ограничению экспорта сельскохозяйственной продукции, который, по замыслу Европейской комиссии, должен был бы заменить односторонние ограничения украинского импорта, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило польское информагентство PAP.

Согласно предложению Киева, по информации PAP, Министерство экономики Украины самостоятельно будет принимать решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе и пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

В то же время Украина предлагает проводить консультации со странами ЕС и Европейской комиссией относительно разрешений на экспорт, но, "независимо от результатов консультаций, окончательное решение будет оставаться за Киевом", пишет PAP.

На встрече в Брюсселе постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось раскритиковал украинское предложение, которое, по мнению Варшавы, не решает вопрос контроля и ограничения притока украинского зерна.

Источник в ЕС сообщил PAP, что государства-члены ЕС выступили против предложения Украины.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Украина решила подать жалобу во Всемирную торговую организацию на эти три страны.