ОВА: В Херсонской области изменили длительность комендантского часа

Комендантский час в Херсонской области продлится с 20:00 до 6:00. Она начнет действовать с 18 сентября, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Как рассказал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, комендантский час синхронизировали со световым днем. До этого она продолжалась ежедневно с 21:00 до 05:00.

Следует заметить, что во время действия комендантского часа передвигаться и находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено.

Напомним, что ранее совет обороны Херсонской области принял решение о проведении обязательной эвакуации для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов в регионе.

Обстрелы Херсонской области

Часть Херсонской области была освобождена украинскими войсками осенью прошлого года. Но, несмотря на это освобожденные населенные пункты региона, российские войска продолжают обстреливать из артиллерии.

После полуночи русские войска обстреляли село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области. Снаряды атаковали дом, погиб 6-летний мальчик, ранен его 13-летний брат и еще трое взрослых.

Также вчера российские террористы с утра обстреляли авиацией Одрадокаменка Херсонской области. Два человека получили ранения.