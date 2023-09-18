СМИ: Венгрия не одобрит вступление Швеции в НАТО этой осенью

Вероятность одобрения Венгрией вступления Швеции в Североатлантический Альянс в течение осени 2023 года стала еще меньше из-за требования провести переговоры на высоком уровне со шведской стороной в Будапеште, сообщает Европейская правда.

Об этом венгерская редакция "Радио Свобода" узнала от двух источников – в правительстве и дипломатическом корпусе Венгрии.

По информации издания, Будапешт так и не отказался от требования одобрить вступление Швеции в НАТО после переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном или по крайней мере министром иностранных дел Тобиасом Билльстрёмом.

Источники говорят, что Венгрия хочет использовать этот визит, чтобы заявить, что в стране нет проблем с правами человека или демократией, и получить "молчаливое согласие" Швеции на это. Но в Стокгольме на такой шаг идти не спешат.

Другим вариантом могла бы быть встреча премьеров или глав МИД обеих стран на территории третьего государства – например в рамках саммита ЕС, но в Венгрии "явно отдают предпочтение Будапешту".

"Все, кто знают шведов и шведскую дипломатию, знают, что ожидания (встречи. – Ред.) никогда не оправдаются. И это именно потому, что они знают, чего от них ожидают, что, по их мнению, не имеет никаких оснований", – заявил "Радио Свобода" дипломатический источник.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в прошлом году в ответ на вторжение России в Украину, и большинство членов Альянса быстро ратифицировали ее. Турция и Венгрия, однако, еще не ратифицировали заявку Швеции, и обе страны заявили, что тесно координируют свою позицию по этому вопросу.

Парламент Венгрии снова соберется в конце этого месяца, но пока не ясно, будут ли дебаты и голосование по ратификации заявки Швеции в повестке дня.

Спикер парламента Венгрии заявил в воскресенье вечером, что он не уверен, нужно ли одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО.

Его комментарии появились после того, как на прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто направил письмо своему шведскому коллеге, в котором выразил обеспокоенность по поводу "предвзятых и несправедливых", по его словам, обвинений со стороны некоторых шведских политиков в адрес венгерского правительства.

Причина комментариев главы МИД Венгрии – шведский видеоролик об упадке венгерской демократии.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.