СМИ: Президент Бразилии встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду 20 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на два источника в бразильском правительстве.

Лула известен своим отказом занять однозначную сторону в войне России против Украины.

Лула пытался позиционировать себя в качестве потенциального миротворческого посредника между Москвой и Киевом, утверждая, что для достижения мира некоторые страны должны оставаться "нейтральными".

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