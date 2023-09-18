На Таврическом направлении значительно возросли потери врага – Штупун

На Таврийском направлении за последние сутки значительно выросли потери врага, но "мясные" штурмы продолжаются с высокой интенсивностью, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

По словам офицера, за сутки 17 сентября общие потери врага на Таврийском направлении резко возросли и составили 313 человек. Перед этим 3 дня подряд они держались в районе 200 человек.

Техники враг в воскресенье потерял также больше, чем всегда, в 1,5 раза - 31 единицу. Среди них 4 пушки, средство противовоздушной обороны и 3 единицы спецтехники.

Относительно ситуации вблизи Марьинки, по словам Штупуна, противник имеет количественное преимущество в живой силе и продолжает тактику "мясных" штурмов.

"Враг, к сожалению, имеет количественно больший человеческий потенциал, резервы оккупанты подтягивают постоянно. Но когда-то и они закончатся.

Они уже сейчас плохо мотивированы, но пехоту и дальше гонят на штурмы Марьинки. Ежесуточно мы фиксируем около 10 попыток. И сегодня за световой день уже 10 попыток зафиксировано.

Российской пропаганде нужна какая-то подпитка и они будут пытаться взять Марьинку, чтобы показать хоть что-то своему электорату. Но пока ничем, кроме своих потерь, пропагандисты похвастаться не могут".