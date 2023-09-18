Президенты стран Балтии обсудили с генсеком ООН экспорт украинского зерна
Президенты государств Балтии на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подняли вопрос о ситуации с экспортом украинского зерна и подчеркнули, что ответственность за продовольственный кризис несет Кремль, сообщает Европейская правда.
Об этом они рассказали в своих сообщениях о встрече.
Президент Эстонии Алар Карис отметил, что на встрече с генсеком ООН сфокусировался на вопросе о том, как обеспечить доставку украинского зерна в те страны, которым без него грозит голод.
"Россия начала эту войну, и поэтому мир оказался в такой ситуации и народы страдают", – подчеркнул он.
"Проблемы с поставками продовольствия начались из-за агрессии России, а не санкций ЕС", – подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что в том числе речь шла о возможности экспорта украинского зерна через балтийские порты.
Он добавил, что говорили также об ответственности России за преступление агрессии, о гибридной войне против ЕС, которую ведет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с помощью мигрантов из третьих стран.
Напомним, ранее СМИ неофициально узнали о якобы тайных переговорах ООН с Кремлем о снятии санкций для возвращения России к "зерновой сделке".
Глава МИД Украины отметил, что ему известно о "некоторых силах, которые поддерживают уступки России в этом требовании" и подчеркнул, что любые уступки лишь спровоцируют новый шантаж со стороны Москвы.