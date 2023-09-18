Президенты стран Балтии обсудили с генсеком ООН экспорт украинского зерна

Президенты государств Балтии на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подняли вопрос о ситуации с экспортом украинского зерна и подчеркнули, что ответственность за продовольственный кризис несет Кремль, сообщает Европейская правда.

Об этом они рассказали в своих сообщениях о встрече.

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что на встрече с генсеком ООН сфокусировался на вопросе о том, как обеспечить доставку украинского зерна в те страны, которым без него грозит голод.

Focused on helping Ukrainian grain reach countries facing hunger at meeting with the @UN SG @antonioguterres together with @GitanasNauseda & @edgarsrinkevics.



Russia started this war, this is why the world is in such a situation & people suffer. #CallRussiaToEndThisWar pic.twitter.com/25m5A4ogcP — Alar Karis (@AlarKaris) September 18, 2023

"Россия начала эту войну, и поэтому мир оказался в такой ситуации и народы страдают", – подчеркнул он.

"Проблемы с поставками продовольствия начались из-за агрессии России, а не санкций ЕС", – подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что в том числе речь шла о возможности экспорта украинского зерна через балтийские порты.﻿

Baltic presidents met with @UN Secretary General @antonioguterres, we discussed Russia’s accountability for the crime of aggression against Ukraine, Lukashenka’s hybrid-warfare against Europe using migration as a weapon, Ukrainian grain export via Baltic, also Latvian ports ???????????????? pic.twitter.com/neOTY8wxAE — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 18, 2023

Он добавил, что говорили также об ответственности России за преступление агрессии, о гибридной войне против ЕС, которую ведет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с помощью мигрантов из третьих стран.

Напомним, ранее СМИ неофициально узнали о якобы тайных переговорах ООН с Кремлем о снятии санкций для возвращения России к "зерновой сделке".

Глава МИД Украины отметил, что ему известно о "некоторых силах, которые поддерживают уступки России в этом требовании" и подчеркнул, что любые уступки лишь спровоцируют новый шантаж со стороны Москвы.