Зеленский прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в Генассамблее ООН и других двусторонних встречах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

Президент сообщил, что в Нью-Йорке направляется к украинским воинам, которые проходят в США лечение и реабилитацию. Также анонсировал участие в Генеральной Ассамблее ООН, Саммите целей устойчивого развития, Совете Безопасности и проведении двусторонних встреч.

В частности, в планах Зеленского переговоры с Президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством и встречи с американским бизнесом, журналистами и общиной.

"Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН".

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