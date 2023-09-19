В ISW объяснили последствия освобождения ВСУ Клещиевки и Андреевки для войск РФ
Освобождение украинцами Клищеевки и Андреевки, что к югу от Бахмута, за удержание которых российские войска вели упорную борьбу, могло вызвать серьезную деградацию российских подразделений, которые их защищали, поскольку продвижение украинцев в Запорожской области влияет именно так. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
По информации военных аналитиков, российские силы, которые оборонялись в Запорожской области с начала контрнаступления, делали это в основном без ротации подразделений оперативного уровня и, вероятно, понесли дополнительные потери.
Подразделения 71-го, 70-го и 291-го мотострелковых полков российской 42-й мотострелковой дивизии (Южный военный округ) регулярно отражали украинские атаки и участвовали в различных "боевых столкновениях". Они также отражали первые этапы украинского контрнаступления с июня по август.
В августе украинские войска начали прорыв первой линии обороны России российские войска потратили значительное количество живой силы, личного состава и усилий
Российские отчеты и кадры свидетельствуют о том, что многие из этих подразделений 42-й мотострелковой дивизии с тех пор отошли и теперь в основном обстреливают украинцев.
Отсутствие сообщений об участии этих военных в боевых действиях на западе Запорожской области свидетельствует о том, что потери, которые они понесли во время первых этапов украинского контрнаступления, сделали их неэффективными в бою.
Сообщается, что подразделения 70-го мотострелкового полка временно отошли в тыл во время украинского прорыва и вернулись на передовые позиции в начале сентября, что свидетельствует о том, что украинское наступление настолько ухудшило это подразделение, что заставило российское командование дать ему время на обновление.
Это была бы одна из немногих ротаций подразделений, которые ISW увидел в этом секторе фронта.
Украинские контрнаступательные операции также могли сильно задеть подразделения 22-й и 45-й отдельных бригад спецназа Российской Федерации.
Украинское продвижение к югу от Бахмута может вызвать похожую деградацию оборонительных подразделений России в этом районе.
Ключевые выводы ISW за 18 сентября
- Освобождение Украиной Клищеевки и Андреевки к югу от Бахмута могло ухудшить российскую оборону в районе к югу от Бахмута и могло сделать неэффективными три российские бригады, по словам украинских военных.
- Украинские контрнаступательные операции могли привести к особенно сильной деградации критических элементов эластичной обороны России на западе Запорожской области.
- Недавнее украинское продвижение к югу от Бахмута может соответствовать подобной деградации оборонительных подразделений России в этом районе.
- Российские войска в ночь с 17 на 18 сентября нанесли серии ударов с беспилотников и крылатых ракет "Шахед-131/136" по прибрежным и тыловым районам Украины.
- Сообщается, что организация, которая вероятно связана с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко, отвечает за распространение провоенной пропаганды и ложной информации об Украине среди известных деятелей российского информационного пространства.
- Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск - Сватово - Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожья и 18 сентября на отдельных участках продвинулись вперед.
- Украинские войска 18 сентября вели наступательные действия как минимум на двух участках фронта и продвинулись на западное Запорожье.
- Некоторые российские источники утверждали, что бывшие сотрудники группы Вагнера тесно сотрудничают с Росгвардией (Нацгвардия России), чтобы вернуть боевые действия в Украине.