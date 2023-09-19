Силы обороны уничтожили еще более 500 окупантов и 35 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 520 российских окупантов, а также уничтожили 5 танков, 35 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 273460 (+520) человек ликвидировано,
- танков – 4628 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 8851 (+17) ед.
- артиллерийских систем – 6062 (+35) ед.
- РСЗО – 778 (+2) ед.
- средств ПВО – 526 (+1) ед.,
- самолетов – 315 ед.,
- вертолетов – 316 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15) ед.
- крылатых ракет – 1479 (+17) ед.
- кораблей / катеров – 20 ед.,
- подлодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8601 (+30) ед.
- специальной техники – 903 (+2).