Зеленский об участии РФ в Совбезе ООН: Не мы выбирали этот формат

Президент Украины отмечает, что Организация Объединенных Наций сама определяет формат своих мероприятий. Об этом Зеленский сказал, общаясь с журналистами во время посещения Университетской больницы Статен-Айленда, сообщает Укринформ.

Говоря о заседании Совета Безопасности ООН по Украине, на котором будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров, Президент отметил:

"Не мы выбирали этот формат. Если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, то это вопрос к ним".

20 сентября Совет Безопасности ООН проведет открытые дебаты по Украине, в них примут участие руководители делегаций, которые будут находиться в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

В начале визита в Нью-Йорк Зеленский посетил раненых украинских бойцов, которые проходят реабилитацию в Университетской больнице Статен-Айленда.