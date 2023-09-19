ПВО ночью уничтожила почти 30 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 19 сентября российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed, а также баллистическую ракету "Искандер-М". Противовоздушная оборона уничтожила 27 "Шахедов".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

"В результате боевой работы 27 "Шахеды" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях" , - сообщили в командовании.

Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.