Зеленский мог объявить о роспуске Рады летом – источники

Президент Украины Владимир Зеленский был достаточно близок к тому, что распустить Верховную раду еще летом. Об этом планировалось объявить в День государственности, 28 июля, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Информацию о планах Зеленского подтвердили несколько источников издания. Однако распустить парламент президент так и не отважился.

"Президент за последние несколько лет несколько раз был близок к принятию решения о роспуске. По моим ощущениям, на этот раз мы были к выборам ближе" , - сказал информированный собеседник издания.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи в Верховной раде 20 мая 2019 года объявил о роспуске парламента.

После этого состоялись досрочные парламентские выборы, на которых его партия "Слуга народа" получила больше половины голосов и сформировала монобольшинство.

Очередные выборы в Раду должны были пройти в октябре 2023 года, однако во время военного положения законность выборов под вопросом. Президентские выборы были запланированы весной 2024 года.

В проекте госбюджета на 2024 год отсутствуют деньги на выборы.