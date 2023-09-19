РФ активизировала операции в низовьях Днепра на Херсонщине – британская разведка

В Минобороны Великобритании отметили активизацию Россией военных действий в низовьях Днепра в Херсонской области, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник.

"В течение первой половины сентября 2023 года продолжались ожесточенные бои вокруг островов в низовьях Днепра в Херсонской области, где сейчас проходит линия фронта. Обе стороны начали рейды с группами на небольших лодках на острова и на противоположные берега реки" , – говорится в обзоре.

Как отметили британские аналитики, существует реальная возможность того, что российские операции в этом районе активизировались после того, как этот сектор перешел под ответственность вновь созданного 40-го армейского корпуса.

Количество задействованных сил относительно невелико по сравнению с другими фронтами, однако обе стороны считают этот район стратегически важным. Это также дает возможность отвлечь подразделения противника от интенсивных боевых действий в Запорожской и Донецкой областях.