Кто в ближайшем окружении Зеленского: источники назвали фамилии

Новый глава Минобороны Рустем Умеров - один из тех, кто сейчас входит в ближний круг президента Владимира Зеленского. Однако им окружение главы государства не ограничивается, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Кроме главы Офиса президента Андрея Ермака, собеседники РБК-Украина относят к ближнему кругу Зеленского и премьеру Денису Шмыгалю, вице-премьерам Михаилу Федорову и Александру Кубракову, из парламента - спикера Руслана Стефанчука, его первого заместителя Александра Корниенко, председателя Давида Арахамию, из силовиков - главнокомандующего Валерия Залужного, командующего Сухопутными силами Александра Сырского, начальника ГУР Кирилла Буданова, главу СБУ Василия Малюка.

Следует отметить, что этими фамилиями круг приближенных президента не ограничивается. Так, несколько собеседников издания отметили и первого вице-премьера и министра экономики Юлию Свириденко. Среди функционеров ОП, кроме его председателя, самым близким к президенту называют Олега Татарова - прежде всего за его усердие, перебить которое пока не может весь негатив из биографии Татарова и критика со стороны гражданского общества.

Узость круга приближенных лиц приводит к тому, что при решении каких-либо кадровых вопросов приходится тасовать те же немногочисленные карты. Например, когда возникла идея создать отдельную должность силового вице-премьера, назначить туда предполагалось именно Малюка, тем самым обнажив Службу безопасности. Впрочем, от этой идеи отказались.

Показательная история - до сих пор вакантное место министра культуры и информационной политики. На эту должность, казалось бы, была найдена соответствующая кандидатура, Юлия Федова, но против нее немедленно началась активная информкампания.

"На самом деле все уже так устали от постоянных медиаатак, когда все всех мочат. К тому же как в случае с Федовым мочат свои…" , - сказал собеседник издания в парламенте.

В результате появилась идея в принципе отказаться от Минкульта, передать функцию информполитики в ведение советника главы ОП Михаила Подоляка, а "культурный" функционал распределить между центральными органами исполнительной власти.

По последним данным, Федов планируют назначить на должность, но к моменту попадания ее кандидатуры в сессионный зал еще многое может измениться. В общем, сама ситуация, когда какой-то орган власти могут ликвидировать (по крайней мере, задумываются над этим) только потому, что не могут найти ему руководителя - очень показательна.