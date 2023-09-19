Эрдоган: Путин стремится к "скорейшему" прекращению войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин тоже "стремится к скорейшему окончанию войны" против Украины, но она "будет продолжаться еще долго". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью PBS, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос ведущей, Эрдоган сказал, что "только лидеры обеих сторон могут сказать", когда закончится война России против Украины. В то же время он ожидает, что война будет продолжаться еще "долгое время".

"Совершенно очевидно, что эта война будет продолжаться долго. И на то, что война закончится как можно скорее, мы бы очень надеялись. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны" , - сказал президент Турции.

Эрдоган также заявил, что России "можно доверять так же как и Западу", вспомнив, что Запад якобы обманул многолетние надежды Турции на ее вступление в Евросоюз.

"У меня нет причин им (России - ред.) не доверять. Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали на пороге ЕС. И сейчас я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу" , - отметил он.

Президент Турции также не согласился с мнением, что Путину нельзя доверять из-за выхода РФ из зернового соглашения и вторжения в Украину.

"Половина поставки природного газа (в Турцию - ред.) приходит из России, а это значит, что у нас есть солидарность. Мы совместно идем вперед и также сотрудничаем в области оборонной промышленности" , - рассказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что его политика, "насколько это возможно, заключается в установлении контактов со странами по всему миру на основе беспроигрышного сценария".