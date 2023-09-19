Атака на Львов: под завалами нашли тело мужчины

Во Львове, подвергшемся атаке "Шахедов" ночью, под завалами склада нашли тело мужчины.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он отметил, что погибший работал на складе.

По информации Садового, уничтожены три складских помещения с окнами, бытовой химией и гуманитарной помощью.

В результате обстрела произошел пожар. В общей сложности площадь возгорания – около 10 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось , что в результате ночной атаки во Львове было двое пострадавших - мужчина в состоянии средней тяжести и женщина, которая не нуждалась в госпитализации. Зафиксировано попадание в три промышленных склада.

По предварительной информации, в западных областях сбили 15 "Шахедов", в том числе 7 – во Львовской области. Всего оккупанты запустили 18 беспилотников.