В каких условиях Коломойский находится в изоляторе СБУ – СМИ

Бизнесмен Игорь Коломойский, которого 2 сентября суд арестовал на два месяца, находится в одиночной камере изолятора временного содержания (ИВС) СБУ, сообщает Лига.net.

Камера Коломойского ничем не отличается от других, никаких "бонусов" нет, убеждает собеседник издания в правоохранительных органах.

"Камера небольшая и чистая. Коломойский в ней один, без телевизора, интернета и телефона. Зато с парашей в углу" , – рассказывает источник.

Как и другие постояльцы изолятора, Коломойский прошел через санитарную обработку. А согласно официальной инструкции, вся личная корреспонденция пересматривается работниками ИВС.

Издание обратилось за комментарием к адвокату Коломойскому Александру Лысаку, но тот не ответил на запрос.