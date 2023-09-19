Зерновой коридор без РФ: судно с пшеницей вышло из одесского порта
Из одесского порта Черноморск отправилось судно с тремя тысячами тонн пшеницы на борту. Балкер RESILIENT AFRICA следует в направлении Босфора.
Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
"Это первое из двух судов, зашедших в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов", – отметил он.
Еще одно судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницы для Египта, добавил Кубраков.