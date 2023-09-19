В США арестовали россиянина за передачу электроники двойного назначения в Россию

Соединенные Штаты арестовали гражданина России Максима Марченко по обвинению в содействии контрабанде американской электроники двойного назначения в РФ.﻿ Об этом заявили в Министерстве юстиции США, сообщает Европейская правда.

Марченко обвиняют в том, что он помогал управлять сетью закупок для получения микроэлектроники двойного назначения, которая может использоваться в военных целях, от американской компании для отправки в Россию.

Прокурор Дэмиан Уильямс утверждает, что роль Марченко в этой схеме заключалась в поддержке подставных компаний в Гонконге, которые использовались для оплаты американским компаниям за их технологии.

Согласно судебным документам, сеть занималась контрабандой микродисплеев, которые могли использоваться для военных прицелов, приборов ночного видения, тепловизоров и других систем вооружений.

Обвиняемый был арестован в понедельник и находится под стражей.