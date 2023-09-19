В СБУ рассказали, почему за Коломойского не внесли залог

Внесенные в качестве залога средства должны иметь легальное происхождение. Это может быть причиной, почему бизнесмен Игорь Коломойский до сих пор не внес залог в 3,8 млрд грн, который бы освободила его из-под стражи, сообщает Лига.net.

По подсчетам Forbes, на сентябрь 2023 года состояние Коломойского составило $835 млн. Поэтому 4 млрд грн на залог – а это чуть более $100 млн – у бизнесмена и его окружения теоретически должны быть.

"Но официально он (Коломойский. – Ред.) не очень богат. Кто вам сказал, что у него есть такие легальные средства?" , – спрашивает собеседник в СБУ.

Теоретически такие суммы могли быть у его партнеров – Геннадия Боголюбова, Михаила Кипермана или Игоря Палицы. Но тот же Киперман в июне этого года также получил подозрение от БЭБ и СБУ и, по данным источников издания, находится в Швейцарии.