В Германии начинается очередное заседание "Рамштайна"

В Германии начинается заседание в формате "Рамштайн". На него уже прибыли министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственного корреспондента.

Ранее новое заседание "Рамштайна" анонсировали в Пентагоне.