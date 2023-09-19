В Германии начинается очередное заседание "Рамштайна"
В Германии начинается заседание в формате "Рамштайн". На него уже прибыли министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственного корреспондента.
Ранее новое заседание "Рамштайна" анонсировали в Пентагоне.
"Это будет 15-е заседание после того, как министр Остин сформировал международную группу. Министр и председатель (Милли – ред.) присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным представителям из почти 50 стран", - сообщила на пресс-брифинге заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее цитирует "Укринформ".