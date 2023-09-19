Украина уже не является экономически несвободной страной – рейтинг

Украина впервые не вошла в группу самых экономически несвободных стран, заняв 112 место среди 165 юрисдикций.﻿ Это показал обновленный отчет "Экономическая свобода в мире" Института Фрейзера, рассказали в Центре Бендукидзе, который является национальным партнером института в Украине, сообщает Экономическая правда.

"Украина впервые вышла из группы экономически несвободных стран. В обновленном рейтинге Украина заняла 112 место среди 165 юрисдикций и поднялась в третий квартиль" , - отмечают в Центре Бендукидзе.

Наибольшее улучшение исследователи отмечают в области деятельности правительства, а именно в вопросах трансфертов, субсидий и государственной собственности на активы.

Кроме того, наблюдается улучшение показателей правовой системы благодаря судебной реформе, которая продолжается.

Также положительное изменение, хотя и незначительное, замечено в сфере регулирования, в частности в регулировании кредитных рынков (контроль ставок), регулировании предпринимательской деятельности (расходы на бюрократию) и свободы конкуренции.

В то же время под влиянием инфляции несколько снизилась надежность денег и свобода международной торговли.

В то же время Польша на 59 месте, Молдова – на 57, Беларусь – 109, Россия – 104.

Скриншот: www.fraserinstitute.org

Отчет ежегодно измеряет уровень поддержки экономической свободы институтами и политикой стран в пяти областях: деятельность правительства, верховенство права и защита права собственности, надежность денег, свобода международной торговли, регулирование рынка труда и бизнеса.

В нынешнем отчете Гонконг впервые потерял первую позицию в рейтинге из-за ограничения китайским правительством верховенства права и потерю доверия к независимости и беспристрастности судей.

Зато показатели Сингапура улучшились и позволили стране выйти на первое место. Самые высокие баллы также получили Швейцария, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, Ирландия, Дания, Австралия, Соединенное Королевство и Канада.

Средний мировой показатель экономической свободы снизился, что связывают в первую очередь с пандемией коронавируса. Это более серьезный спад, чем тот, что наблюдался во время финансового кризиса 2008-2009 годов.