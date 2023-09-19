Еврокомиссия: Польшу не будут наказывать за запрет украинской агропродукции

В ЕС нет планов по наказанию Польши за одностороннее эмбарго на зерно из Украины и его шроты﻿ Об этом заявила спикер Еврокомиссии Мириам Гарсиа Ферре, сообщает Деловая столица.

"Мы знаем о некоторых объявлениях государств-членов относительно односторонних мер. Нам нужно проанализировать их, поэтому мы не можем комментировать на данном этапе. Сейчас мы сосредотачиваемся на реализации и запуске только что анонсированной новой системы" , — сказала она.

Речь идет о правовых мерах, например, экспортных лицензиях, которые Украина должна ввести в течение следующих 30 дней.

Это означает, что теперь Еврокомиссия сосредоточится на внедрении и мониторинге инструментов, которые Украина будет использовать для предотвращения чрезмерного экспорта сельскохозяйственной продукции, а не на наказании стран, которые установили одностороннюю блокаду.

В заявлении Ферре нет каких-либо сообщений о принятии каких-либо мер против Польши, Венгрии или Словакии, которые ввели одностороннюю блокаду украинского импорта.