Реакция Украины на ограничение агроимпорта вызвала гнев в ЕС – Politico

Слова торгового представителя Украины Тараса Качки о решении подать в суд в Польшу, Венгрию и Словакию вызвали раздражение в Евросоюзе. Об этом говорится в публикации Politico, сообщает Лига.Бизнес.

Один из неназванных дипломатов ЕС в разговоре с изданием даже сказал: "Он что, был пьян?"

Сам Качка спокойно отреагировал на такую лексику. Он предположил, что дипломаты Евросоюза "не готовы к такому откровенному языку" со стороны Украины.

Напряжение между Украиной и отдельными странами Евросоюза возникло в пятницу вечером, когда Еврокомиссия решила не продлевать временные ограничения на импорт украинского зерна, а три страны – Польша, Венгрия и Словакия – проигнорировали это.

Такой шаг не понравился другим странам Евросоюза. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир сказал, что солидарность этих стран с Украиной частичная.

"Когда вам подходит, вы солидарны, а когда не подходит – нет" , – сказал он.

Один из европейских дипломатов добавил, что такой шаг со стороны, например, Польши показал всем, что предвыборные политические цели для этой страны важнее экономических проблем.

"Мы уже это знали, но теперь это стало очевидным и понятным всем" , – сказал он.

Для Еврокомиссии пятничное решение было проигрышным в любом случае: она должна была либо поддаться на давление Польши, либо развязать ей руки.

"Это всех представляет в плохом свете, и комиссия, не отреагировав более строго на вопиющее нарушение правил торговли, этому поспособствовала" , – сказал один из дипломатов.

Ситуация усугубляется тем, что обычно именно Евросоюз представляет своих членов в ВТО, поскольку торговля является исключительной политической компетенцией Еврокомиссии. Но в этом случае ему де-факто придется защищать торговые меры членов, которые он сам не поддерживает.

Вопрос сельского хозяйства будет только обостряться из-за желания Украины стать полноправным членом ЕС. Допуск Украины к единому рынку ЕС сделает ее самым крупным бенефициаром сельскохозяйственных субсидий, что заставит Евросоюз пересмотреть общую сельхозполитику. Кроме того, возникают вопросы о стоимости реконструкции, региональной помощи и необходимости реформирования внутренних процессов блока.

Во всех этих дебатах нынешние страны-члены могут лишиться власти и денег в пользу Украины.